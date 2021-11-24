Дубль Соболева принес «Спартаку» победу над «Наполи»

«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.

После первого тайма хозяева вели 2:0. Оба мяча забил Александр Соболев. На третьей минуте он реализовал пенальти. На 28-й минуте форвард головой замкнул фланговую подачу Виктора Мозеса.

Во втором тайме гости отыграли один. Эльиф Эльмас на 64-й минуте забил головой после передачи от Андреа Петаньи.

«Спартак» набрал семь очков и вышел на первое место в группе С. У «Наполи» столько же очков и вторая позиция. Другой матч этой группы «Лестер» — «Легия» состоится завтра, 25 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

В заключительном, шестом туре «Легия» примет «Спартак», а «Наполи» — «Лестер».