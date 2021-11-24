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Дубль Соболева принес «Спартаку» победу над «Наполи»

20:27
«Спартак» — «Наполи» — 2:1. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Наполи» — 2:1. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.

После первого тайма хозяева вели 2:0. Оба мяча забил Александр Соболев. На третьей минуте он реализовал пенальти. На 28-й минуте форвард головой замкнул фланговую подачу Виктора Мозеса.

Во втором тайме гости отыграли один. Эльиф Эльмас на 64-й минуте забил головой после передачи от Андреа Петаньи.

«Спартак» набрал семь очков и вышел на первое место в группе С. У «Наполи» столько же очков и вторая позиция. Другой матч этой группы «Лестер» — «Легия» состоится завтра, 25 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

В заключительном, шестом туре «Легия» примет «Спартак», а «Наполи» — «Лестер».

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»