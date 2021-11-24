В среду и четверг состоятся матчи группового раунда Лиги Европы.

Оба российских клуба, принимающих участие в турнире, сыграют свои матчи дома: «Спартак» 24 ноября примет «Наполи», а «Локомотив» — «Лацио» (25 ноября).

24 ноября, среда

Группа С

«Спартак» — «Наполи» (18.30 мск)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

25 ноября, четверг

Группе Е

«Локомотив» — «Лацио» (20.45)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

«Галатасарай» — «Марсель» (20.45)

Группа А

«Рейнджерс» — «Спарта» (23.00)

«Бреннбю» — «Лион» (23.00)

Группа В

«ПСВ» — «Штурм» (23.00)

«Монако» — «Реал Сосьедад» (23.00)

Группа С

«Лестер» — «Легия» (20.45)

Группа D

«Олимпиакос» — «Фенербахче» (23.00)

«Айнтрахт» — «Антверпен» (23.00)

Группа F

«Мидтьюлланн» — «Брага» (20.45)

«Црвена Звезда» — «Лудогорец» (20.45)

Группа G

«Байер» — «Селтик» (20.45)

«Бетис» — «Ференцварош» (20.45)

Группа Н

«Динамо» З — «Генк» (20.45)

«Рапид» — «Вест Хэм» (20.45)

Видеотрансляция матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы можно смотреть здесь