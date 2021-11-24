Лига Европы: «Спартак» — «Наполи» и другие матчи
Оба российских клуба, принимающих участие в турнире, сыграют свои матчи дома: «Спартак» 24 ноября примет «Наполи», а «Локомотив» — «Лацио» (25 ноября).
24 ноября, среда
Группа С
«Спартак» — «Наполи» (18.30 мск)
Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»
25 ноября, четверг
Группе Е
«Локомотив» — «Лацио» (20.45)
Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»
«Галатасарай» — «Марсель» (20.45)
Группа А
«Рейнджерс» — «Спарта» (23.00)
«Бреннбю» — «Лион» (23.00)
Группа В
«ПСВ» — «Штурм» (23.00)
«Монако» — «Реал Сосьедад» (23.00)
Группа С
«Лестер» — «Легия» (20.45)
Группа D
«Олимпиакос» — «Фенербахче» (23.00)
«Айнтрахт» — «Антверпен» (23.00)
Группа F
«Мидтьюлланн» — «Брага» (20.45)
«Црвена Звезда» — «Лудогорец» (20.45)
Группа G
«Байер» — «Селтик» (20.45)
«Бетис» — «Ференцварош» (20.45)
Группа Н
«Динамо» З — «Генк» (20.45)
«Рапид» — «Вест Хэм» (20.45)
Видеотрансляция матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы можно смотреть здесь
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