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Спаллетти отказался пожать руку Витории после матча «Спартак» — «Наполи»

20:34
Руй Витория и Лучано Спаллетти. Руй Витория.
Руй Витория и Лучано Спаллетти.
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в Лиге Европы отказался пожать руку своему коллеге Рую Витории.

Португалец протянул руку, но итальянский специалист отказался. На это Витория отреагировал улыбкой.

Руй Витория.
Руй Витория.

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.

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Евгений Петров все материалы автора

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