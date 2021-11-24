Спаллетти отказался пожать руку Витории после матча «Спартак» — «Наполи»
20:34
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в Лиге Европы отказался пожать руку своему коллеге Рую Витории.
Португалец протянул руку, но итальянский специалист отказался. На это Витория отреагировал улыбкой.
Руй Витория.
Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.
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