Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в Лиге Европы отказался пожать руку своему коллеге Рую Витории.

Португалец протянул руку, но итальянский специалист отказался. На это Витория отреагировал улыбкой.

Руй Витория.

Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.