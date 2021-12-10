Леонид Федун похвалил Селихова после победы «Спартака» над «Легией»

Владелец «Спартака» Леонид Федун похвалил вратаря команды Александра Селихова. В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы он отбил пенальти на последней добавленной минуте.

«Матч тяжелый... Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили», — приводит слова Федуна matchtv.ru.

«Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.