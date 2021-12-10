Леонид Федун похвалил Селихова после победы «Спартака» над «Легией»
00:13
Владелец «Спартака» Леонид Федун похвалил вратаря команды Александра Селихова. В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы он отбил пенальти на последней добавленной минуте.
«Матч тяжелый... Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили», — приводит слова Федуна matchtv.ru.
«Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1453221_Selihov__super_Zhal_chto_ranshe_jego_ne_stavili_Fedun_pozdravil_bolelshhikov_Spartaka_s_vyhodom_v_plej_off_Ligi_Jevropy
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю