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Леонид Федун похвалил Селихова после победы «Спартака» над «Легией»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун похвалил вратаря команды Александра Селихова. В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы он отбил пенальти на последней добавленной минуте.

«Матч тяжелый... Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили», — приводит слова Федуна matchtv.ru.

«Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1453221_Selihov__super_Zhal_chto_ranshe_jego_ne_stavili_Fedun_pozdravil_bolelshhikov_Spartaka_s_vyhodom_v_plej_off_Ligi_Jevropy

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Екатерина Савостина все материалы автора

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