«Мы выдержали эту борьбу». Джикия поделился эмоциями от победы над «Легией»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе команды над «Легией» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы (1:0).

— Крутой матч получился. Я хочу поздравить всех тех, кто за нас искренне переживал. Мы все очень счастливы. В нашей раздевалке, по-моему, нужно делать ремонт.

— Что ты подумал, когда на последних минутах судья назначил пенальти в ворота «Спартака»?

— Я сказал ему перед ударом, что он возьмет этот удар, можете сами у него потом спросить. Я был уверен в нем. Он мастер в этом деле.

— Поляки играли сегодня жестко, ты чувствовал это?

— Конечно, почувствовал. Мне один раз так сильно между ног попали, что до сих пор чувствую. Это футбол, такое случается. Они вышли выгрызать и биться до последнего. Мы выдержали эту борьбу. Во втором тайме чуть-чуть подсели, но самое главное — достигли своей цели, о которой я говорил до матча.

— С чем связан спад в игре «Спартака» во втором тайме?

— Они выпустили второго габаритного форварда. Правильно ли мы отошли к своим воротам? Думаю, что да.

— Сегодня вы победили, это важный шаг для «Спартака»?

— Безусловно. Этот матч будет отличным опытом для меня и для всех ребят.