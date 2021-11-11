Иммобиле может пропустить матч «Лацио» с «Локомотивом»

Лидер «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит ближайшие матчи своей команды из-за травмы, которую получил в расположении сборной Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Нападающий уже прошел медицинское обследование, но сроки его выздоровления до сих пор неизвестно. Нападающий может оказаться в лазарете на 20-30 дней, но время его восстановления будет оценено после новых медицинских осмотров.

Следующий матч «Лацио» проведет против «Ювентуса» в рамках чемпионата Италии (20 ноября), а затем римский клуб сыграет против «Локомотива» (25 ноября) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.