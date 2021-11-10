«Галатасарай» проведет два гостевых матча еврокубков без своих болельщиков

УЕФА отклонил апелляцию «Галатасарая» на наказание за поведение болельщиков в матче Лиги Европы против «Марселя», сообщает официальный сайт организации. Санкции остались в силе.

Согласно решению дисциплинарного комитета УЕФА, турецкому клубу запрещено продавать билеты на два ближайших гостевых матча в еврокубках. За бросание болельщиками посторонних предметов на поле и зажигание файеров «Галатасарай» заплатит 50 тысяч евро штрафа. Кроме того, клуб обязан компенсировать «Марселю» ущерб в размере восьми тысяч евро. Турецкий клуб должен будет связаться с «Марселем» в ближайшие 30 дней по этому поводу.

Таким образом, болельщики «Галатасарая» не смогут присутствовать на матче команды против «Лацио» в Риме в рамках Лиги Европы, а также в следующей игре еврокубков на выезде. Эти команды выступают в одной группе с «Локомотивом».