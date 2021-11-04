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«Хорошо, что «Локомотив» так сыграл, все замечательно». Актер Баринов — о ничьей с «Галатасараем»

Валерий Баринов назвал хорошим результатом ничью «Локомотива» с «Галатасараем»
4 ноября, 23:10
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Болельщик «Локомотива», известный актер Валерий Баринов поделилась впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

«Думаю, что для «Локомотива» это, скорее, добытое очко, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Хорошо, что они так сыграли, все замечательно. Попахивает неким авантюризмом, когда команда идет играть первым номером, имея слабую оборону. Могли легко проиграть. У «Локомотива» был только еще один момент, а у них много, для нас наградой стал этот гол. Я рад за российскую команду. Что касается турецких болельщиков, то это было еще вежливое поведение, там могли и убить запросто».

«Локо» с 2 очками остался на последнем месте в группе Е, у «Галатасарая» 8 очков и первое место. В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»