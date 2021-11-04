Болельщик «Локомотива», известный актер Валерий Баринов поделилась впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

«Думаю, что для «Локомотива» это, скорее, добытое очко, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Хорошо, что они так сыграли, все замечательно. Попахивает неким авантюризмом, когда команда идет играть первым номером, имея слабую оборону. Могли легко проиграть. У «Локомотива» был только еще один момент, а у них много, для нас наградой стал этот гол. Я рад за российскую команду. Что касается турецких болельщиков, то это было еще вежливое поведение, там могли и убить запросто».

«Локо» с 2 очками остался на последнем месте в группе Е, у «Галатасарая» 8 очков и первое место. В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.