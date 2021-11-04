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Ольга Смородская: «Локомотив» никуда не пройдет. Это будет провал Гисдоля»

4 ноября, 23:05
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы против «Галатасарая» (1:1).

«Я недовольна ни игрой, ни результатом, — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — «Локомотив» не хотел победить, они были согласны на ничью. Так делать нельзя, это безобразие. Я не поняла, почему в стартовый состав попали резервисты. Что творит Гисдоль? Новичок команды Бека Бека играл отвратительно. У «Локомотива» был дырявый центр поля. Смолов добыл для «Локо» ничью, он должен был появиться в стартовом составе. Почему его там не было? Вопрос к мистеру Гисдолю. Уже можно сделать вывод, что новые покупки оказались провальными. Мне не нравится ни один из новичков, команду тащат старые игроки. «Локомотив» никуда не пройдет, это будет провал Гисдоля, вот увидите. Даже третье место красно-зеленым не светит».

«Локо» с 2 очками остался на последнем месте в группе Е, у «Галатасарая» 8 очков и первое место. В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»