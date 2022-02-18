Гол Виллиана «Зениту» претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

В число претендентов вошел гол нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе, который он забил в ворота «Зенита» (3:2). На 18-й минуте бразилец удвоил преимущество испанской команды, сделав счет 2:0.

Также в голосовании участвуют голы Антони Марсьяля («Севилья»), Маттиа Дзакканьи («Лацио») и Рафаэла Геррейру («Боруссия Д»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся через неделю — 24 февраля.