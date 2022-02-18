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Гол Виллиана «Зениту» претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
17 февраля. «Зенит» — «Бетис» — 2:3. Виллиан Жозе (справа).
Фото Instagram

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

В число претендентов вошел гол нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе, который он забил в ворота «Зенита» (3:2). На 18-й минуте бразилец удвоил преимущество испанской команды, сделав счет 2:0.

Также в голосовании участвуют голы Антони Марсьяля («Севилья»), Маттиа Дзакканьи («Лацио») и Рафаэла Геррейру («Боруссия Д»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся через неделю — 24 февраля.

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