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Сегодня, 03:38

Ферран Торрес не сдержал слез после ничьей с «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ферран Торрес не сдержал слез после матча с «Наполи».
Фото Instagram

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес был разочарован ничьей против «Наоли» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. 21-летний испанец не смог сдержать слез.

Автором единственного гола в составе каталонцев стал Торрес, который реализовал пенальти. Однако остальные его 7 ударов по воротам соперника оказались неточными — он не попал даже в створ.

«Путь не заканчивается здесь. Усилия всегда приводят к результатам», — написал Торрес после матча в социальных сетях.

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