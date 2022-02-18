Ферран Торрес не сдержал слез после ничьей с «Наполи»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес был разочарован ничьей против «Наоли» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. 21-летний испанец не смог сдержать слез.

Автором единственного гола в составе каталонцев стал Торрес, который реализовал пенальти. Однако остальные его 7 ударов по воротам соперника оказались неточными — он не попал даже в створ.

«Путь не заканчивается здесь. Усилия всегда приводят к результатам», — написал Торрес после матча в социальных сетях.