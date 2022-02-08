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Сегодня, 13:28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сыграет ли Вендел с «Бетисом»

Семак рассказал о состоянии Вендела перед матчем Лиги Европы с «Бетисом»
Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, в каком состоянии после травмы находится полузащитник Вендел.

— Готов ли Вендел сыграть с «Бетисом»?

— Сложно сказать, насколько он будет готов. Если не считать игры с «Зенитом-2», то матч с «Портимоненси» был для Вендела первым за два месяца. Конечно, не все получалось. Но он большой мастер, это видно даже по тем отрезкам, когда он правильно действует. Игрового тонуса ему не хватает, но мы еще посмотрим, сколько он выдержит в следующем матче, и будем принимать решение. Возможно, еще проведем тестирование по прилете в Санкт-Петербург, чтобы понять, сколько его состояние позволит ему сыграть.

Матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на «Газпром Арене». Начало — в 20.45 мск.

Сергей Семак. «Мы берем Алипа, чтобы отпустить в аренду молодежь». Сергей Семак — о казахском новичке, «Бетисе» и Юри Алберто

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Бетис
ФК Зенит
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