Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сыграет ли Вендел с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, в каком состоянии после травмы находится полузащитник Вендел.

— Готов ли Вендел сыграть с «Бетисом»?

— Сложно сказать, насколько он будет готов. Если не считать игры с «Зенитом-2», то матч с «Портимоненси» был для Вендела первым за два месяца. Конечно, не все получалось. Но он большой мастер, это видно даже по тем отрезкам, когда он правильно действует. Игрового тонуса ему не хватает, но мы еще посмотрим, сколько он выдержит в следующем матче, и будем принимать решение. Возможно, еще проведем тестирование по прилете в Санкт-Петербург, чтобы понять, сколько его состояние позволит ему сыграть.

Матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на «Газпром Арене». Начало — в 20.45 мск.