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Сегодня, 16:30

«Фанаты «Бетиса» просто уверены, что «Зенит» будет разгромлен». Виктор Онопко — о матче в Лиге Европы

Онопко рассказал об уверенности фанатов «Бетиса» в разгроме «Зенита» в Лиге Европы
Александр Львов
Обозреватель
Футболисты «Бетиса».
Фото AFP

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил шансы «Зенита» в Лиге Европы в противостоянии с испанским «Бетисом».

— Что происходит в стане соперника «Зенита»?

— В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме — идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала». Кстати, недавно после кубкового матча с «Реал Сосьедад», которому «Бетис» забил четыре гола, разразился судейский скандал. При счете 1:0 соперник из Сан-Себастьяна забил мяч, который был несправедливо отменен ВАР. Что сразу же подтвердили все телеканалы. Но, как говорится, поезд уже ушел.

«Зенит» и «Бетис» сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный — 24 февраля в Севилье.

Арсен Адамов, Клаудиньо и&nbsp;Артем Дзюба. О чем говорили с Дзюбой, хорош ли Юри Алберто, как Семак готовится к «Бетису». Интервью Виктора Онопко со сбора «Зенита»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
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Бавария
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П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
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Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

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1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Виктор Онопко
ФК Бетис
ФК Зенит
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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