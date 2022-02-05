Тренер сборной России Виктор Онопко оценил шансы «Зенита» в Лиге Европы в противостоянии с испанским «Бетисом».

— Что происходит в стане соперника «Зенита»?

— В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме — идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала». Кстати, недавно после кубкового матча с «Реал Сосьедад», которому «Бетис» забил четыре гола, разразился судейский скандал. При счете 1:0 соперник из Сан-Себастьяна забил мяч, который был несправедливо отменен ВАР. Что сразу же подтвердили все телеканалы. Но, как говорится, поезд уже ушел.

«Зенит» и «Бетис» сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный — 24 февраля в Севилье.