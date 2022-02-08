Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 13:35

Вратарь «Зенита» Крицюк пропустит матчи Лиги Европы с «Бетисом»

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что восстановление голкипера Станислава Крицюка затягивается. Специалист сообщил, что футболист пропустит оба матча Лиги Европы с «Бетисом».

— К «Бетису» Крицюк точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнет по-тихоньку работать, но когда восстановится... К «Бетису» точно нет.

31-летний футболист перенес операцию в конце ноября прошлого года в Германии. Голкипер получил повреждение в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4). В начале января Крицюк сообщил, что заболел. На данный момент он восстанавливается.

Сергей Семак. «Мы берем Алипа, чтобы отпустить в аренду молодежь». Сергей Семак — о казахском новичке, «Бетисе» и Юри Алберто

Станислав Крицюк
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Швейцарцы и датчане «сырые», а чехи старые и больные: что мы знаем о соперниках российских хоккеистов на групповом этапе Олимпиады-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сыграет ли Вендел с «Бетисом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости