Вратарь «Зенита» Крицюк пропустит матчи Лиги Европы с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что восстановление голкипера Станислава Крицюка затягивается. Специалист сообщил, что футболист пропустит оба матча Лиги Европы с «Бетисом».

— К «Бетису» Крицюк точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнет по-тихоньку работать, но когда восстановится... К «Бетису» точно нет.

31-летний футболист перенес операцию в конце ноября прошлого года в Германии. Голкипер получил повреждение в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4). В начале января Крицюк сообщил, что заболел. На данный момент он восстанавливается.