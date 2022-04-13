Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы посмотрели девяносто минут первой игры, — приводит слова Гласнера AS. — Мы многое делали хорошо, но нам не хватало концентрации в защите. Очень важно быть эффективным. «Айнтрахт» должен сыграть лучше, чем в первом матче, чтобы победить «Барселону».

Также тренер ответил на вопрос о том, сильно ли изменится его игровая система по сравнению с первой встречей.

«Мы не доминировали на протяжении всего матча, но в некоторые моменты мы контролировали встречу. Мы знаем, что они попытаются атаковать на открытом пространстве. Наша цель — быть амбициозными. Я не ожидаю, что игра будет сильно отличаться от первой. Обороняться 90 минут невозможно. Наш пример — «Вильярреал», который сыграл вничью с «Баварией» благодаря своей эффективности», — сказал он.

Игра состоится завтра, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — 22.00 мск.

Первый матч прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершился со счетом 1:1.