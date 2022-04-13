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Гарсия: «Надеюсь, что Пике сможет сыграть с «Айнтрахтом». Он один из лучших центральных защитников в истории»

Гарсия назвал Пике одним из лучших центральных защитников в истории
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

«Были времена, когда у «Барселоны» не было результатов, — приводит слова защитника Marca. — Представляя такой клуб, мы обязаны побеждать в каждом матче. Уверен, что мы добьемся этого«.

Также Гарсия рассказал о состоянии защитника каталонского клуба Жерара Пике.

«Надеюсь, что Пике сможет сыграть с «Айнтрахтом». Он один из лучших центральных защитников в истории. Все, что Жерар делает для «Барселоны» как на поле, так и за его пределами, очень важно», — сказал он.

Встреча пройдет завтра, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Первый матч прошел на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершился со счетом 1:1.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/04/13/6256b2e5e2704e1e228b456d.html
Жерар Пике
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