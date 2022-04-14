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Сегодня, 05:48

Бос рассказал, как «Лион» может обыграть «Вест Хэм»

Бос поделился ожиданиями от ответного матча против «Вест Хэма»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лиона» Петер Бос поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Вест Хэма».

«Мне кажется, «Вест Хэм» сыграет в том же ключе, что и в Лондоне. Нашей команде нужно быть готовой к любому повороту событий. Я всегда настраиваю команду на победу. Чтобы победы стали возможны — надо бить по воротам и забивать.

Надеюсь, мы сделаем правильные выводы из итогов первого матча. Сегодня болельщики будут на нашей стороне, что является важным фактором. Игроки должны отблагодарить трибуны", — цитирует пресс-служба УЕФА Боса.

Матч пройдет сегодня во Франции и начнется в 22.00 по московскому времени. В первой встрече была зафиксирована ничья — 1:1.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033432--lyon-vs-west-ham/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лион
Петер Бос
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