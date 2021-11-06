Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на протест «Галатасарая» после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

Арбитр по ходу встречи показал две желтые карточки защитнику российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля. Турецкий клуб требует либо назначить «Локомотиву» техническое поражение, либо провести переигровку матча.

«Это не новая история. Такая же была в 2001 году в матче с «Тиролем». В переигровке Руслан Нигматуллин провел сумасшедший матч, мы все-таки снова выиграли. Я об этом говорю к тому, что в УЕФА есть понятие «Техническая ошибка судьи». В таком случае может быть принято решение о переигровке. Так что я не исключаю, что там могут ее назначить», — сказал Наумов «СЭ».

Также функционер оценил последствия возможной переигровки матча.

«Думаю, «Галатасарай» погорячился с этим вопросом. Он сейчас обеспечил себе выход в евровесну. Но в переигровке «Локомотив» может и одержать победу, нам это под силу. Тогда «Галатасарай» может всего лишиться, зря они все это затеяли. Вины «Локомотива» нет в решении судьи, так что технического поражения не будет. Дальше решение за УЕФА. «Локомотиву» переигровка только на руку, мы их обыграем в ответном матче. Когда такие моменты возникают, все складывается против той команды, которая хочет лучшее из того, что она получила», — добавил Наумов.

После 4 туров «Галатасарай» лидирует в группе E (8 очков), а «Локомотив» идет на последней строчке (2).