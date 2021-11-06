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Судейство

«Галатасарай» — «Локомотив»: протест подан, но когда? Можно ли переиграть матч Лиги Европы

22:20
«Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1. Фото ФК «Локомотив»
«Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1. Фото ФК «Локомотив»
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«Галатасарай» подал протест на результат матча 4-го тура Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» (1:1). Возможна ли теперь переигровка? Это в первую очередь зависит от того, выполнил ли турецкий клуб требования дисциплинарного регламента УЕФА.

&laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. А если «Локомотиву» засчитают поражение или заставят переигрывать матч с «Галатасараем»? Расклады после скандала в Лиге Европы

В соответствии с регламентом протест «должен быть направлен в контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА в письменной форме с указанием соответствующих оснований в течение 24 часов после окончания соответствующего матча». Кроме того, вместе с подачей протеста нужно произвести соответствующую выплату в 1 тысячу евро за его рассмотрение.

Если «Галатасарай» сделал это только сегодня, то есть намного позже указанного в регламенте срока, такой протест рассмотрен не будет.

Напомню, что повод для таких действий дал туркам арбитр Сандро Шерер. Он дважды показал желтую карточку Дмитрию Живоглядову и не удалил его. Игрок железнодорожников совершил фол в центре поля и заслуженно был наказан желтой карточкой, которую судья показал ему «в спину». Тут же у боковой линии началась массовая конфронтация. Живоглядов не был ее инициатором и участником — он подошел чуть позже. Выглядело так, что он попытался помочь погасить конфликт.

После этого швейцарский судья, как и положено, наказал предупреждениями двух основных участников стычки — Дмитрия Баринова и Мбая Дианя. Но снова показал желтую карточку Живоглядову, который жестом и мимикой выразил недоумение таким наказанием.

Ошибка Шерера в том, что он никак не объяснил основания для такого наказания. Достаточно было просто рукой показать, что карточка выносится за тот фол в центре поля, чтобы избежать недопонимания. Или вообще не показывать ее повторно. Иначе выглядело так, что арбитр вынес ему два предупреждения и ошибочно не удалил.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Александр Бобров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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