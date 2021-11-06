«Галатасарай» подал протест на результат матча 4-го тура Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» (1:1). Возможна ли теперь переигровка? Это в первую очередь зависит от того, выполнил ли турецкий клуб требования дисциплинарного регламента УЕФА.

В соответствии с регламентом протест «должен быть направлен в контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА в письменной форме с указанием соответствующих оснований в течение 24 часов после окончания соответствующего матча». Кроме того, вместе с подачей протеста нужно произвести соответствующую выплату в 1 тысячу евро за его рассмотрение.

Если «Галатасарай» сделал это только сегодня, то есть намного позже указанного в регламенте срока, такой протест рассмотрен не будет.

Напомню, что повод для таких действий дал туркам арбитр Сандро Шерер. Он дважды показал желтую карточку Дмитрию Живоглядову и не удалил его. Игрок железнодорожников совершил фол в центре поля и заслуженно был наказан желтой карточкой, которую судья показал ему «в спину». Тут же у боковой линии началась массовая конфронтация. Живоглядов не был ее инициатором и участником — он подошел чуть позже. Выглядело так, что он попытался помочь погасить конфликт.

После этого швейцарский судья, как и положено, наказал предупреждениями двух основных участников стычки — Дмитрия Баринова и Мбая Дианя. Но снова показал желтую карточку Живоглядову, который жестом и мимикой выразил недоумение таким наказанием.

Ошибка Шерера в том, что он никак не объяснил основания для такого наказания. Достаточно было просто рукой показать, что карточка выносится за тот фол в центре поля, чтобы избежать недопонимания. Или вообще не показывать ее повторно. Иначе выглядело так, что арбитр вынес ему два предупреждения и ошибочно не удалил.