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Джикия об игре с «Легией»: «Нужно не допустить ошибок первого матча»

19:32
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о тактике на матч группового этапа Лиги Европы против «Легии».

«Нужно не допустить ошибок первого матча. И самим забить. В прошлый раз у нас были моменты и подходы, но мы их не реализовали. А на 90-й минуте из-за коллективной ошибки пропустили.

Мы готовились к «Легии». Смотрели видео, будет еще теория. Знаем, что делать, и будем это выполнять на поле. Готовы к завтрашней игре.

Как избежать проблемы с психологией? Найдем слова. Нужно напомнить всем, что завтра очень важная игра. Положительный результат может немного сглазить этот скомканный сезон. Завтра все будет хорошо», — заявил Джикия.

Игра между «Спартаком» и «Легией» пройдет 9 декабря и начнется в 20.45 по московскому времени.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»