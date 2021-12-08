Джикия об игре с «Легией»: «Нужно не допустить ошибок первого матча»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о тактике на матч группового этапа Лиги Европы против «Легии».

«Нужно не допустить ошибок первого матча. И самим забить. В прошлый раз у нас были моменты и подходы, но мы их не реализовали. А на 90-й минуте из-за коллективной ошибки пропустили.

Мы готовились к «Легии». Смотрели видео, будет еще теория. Знаем, что делать, и будем это выполнять на поле. Готовы к завтрашней игре.

Как избежать проблемы с психологией? Найдем слова. Нужно напомнить всем, что завтра очень важная игра. Положительный результат может немного сглазить этот скомканный сезон. Завтра все будет хорошо», — заявил Джикия.

Игра между «Спартаком» и «Легией» пройдет 9 декабря и начнется в 20.45 по московскому времени.