Георгий Джикия: «Спартак» приехал в Варшаву за победой»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Легией».

«Команда в хорошем состоянии, — сказал Джикия. — Есть проблемы с травмами и перебором карточек. Что происходит в «Легии» — их дело. Мы приехали за победой. Дай бог, завтра все получится.

Отсутствие нападающих? У нас есть нападающие. Мелкадзе восстановился, он готов сыграть. Но все решит тренер».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.