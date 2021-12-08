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Георгий Джикия: «Спартак» приехал в Варшаву за победой»

19:31
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Легией».

«Команда в хорошем состоянии, — сказал Джикия. —  Есть проблемы с травмами и перебором карточек. Что происходит в «Легии» — их дело. Мы приехали за победой. Дай бог, завтра все получится.

Отсутствие нападающих? У нас есть нападающие. Мелкадзе восстановился, он готов сыграть. Но все решит тренер».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»