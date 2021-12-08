Георгий Джикия: «Спартак» приехал в Варшаву за победой»
19:31
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Легией».
«Команда в хорошем состоянии, — сказал Джикия. — Есть проблемы с травмами и перебором карточек. Что происходит в «Легии» — их дело. Мы приехали за победой. Дай бог, завтра все получится.
Отсутствие нападающих? У нас есть нападающие. Мелкадзе восстановился, он готов сыграть. Но все решит тренер».
Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.
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