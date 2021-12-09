Что нужно «Локомотиву», чтобы остаться в Европе. Окончательные расклады для команды Гисдоля
Перед матчами заключительного тура в группе Е таблица выглядит следующим образом:
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Галатасарай
|
5
|
11
|
7-3
|
2. Лацио
|
5
|
8
|
7-3
|
3. Марсель
|
5
|
4
|
5-7
|
4. Локомотив
|
5
|
2
|
2-8
Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.
Оставшиеся матчи
9 декабря. «Лацио» — «Галатасарай», «Марсель» — «Локомотив».
«Галатасарай» и «Лацио» уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы и в заключительном туре разыграют первое место (в Стамбуле турецкий клуб выиграл 1:0).
Что касается «Локомотива», то у него еще есть шанс на 3-е место и продолжение еврокубковой кампании в Лиге конференций. Для этого москвичам нужно в последнем матче обыграть в гостях «Марсель». При любом другом исходе красно-зеленые останутся на последнем месте в группе.
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