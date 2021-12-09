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Что нужно «Локомотиву», чтобы остаться в Европе. Окончательные расклады для команды Гисдоля

09:00
Игроки ФК «Локомотив». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ФК «Локомотив». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Перед матчами заключительного тура в группе Е таблица выглядит следующим образом:

И

О

Мячи

1. Галатасарай

5

11

7-3

2. Лацио

5

8

7-3

3. Марсель

5

4

5-7

4. Локомотив

5

2

2-8

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи

9 декабря. «Лацио» — «Галатасарай», «Марсель» — «Локомотив».

«Галатасарай» и «Лацио» уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы и в заключительном туре разыграют первое место (в Стамбуле турецкий клуб выиграл 1:0).

Что касается «Локомотива», то у него еще есть шанс на 3-е место и продолжение еврокубковой кампании в Лиге конференций. Для этого москвичам нужно в последнем матче обыграть в гостях «Марсель». При любом другом исходе красно-зеленые останутся на последнем месте в группе.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»