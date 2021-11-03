Дмитрий Комбаров: «Локомотиву» будет непросто в Турции»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы между «Галатасараем» и «Локомотивом».
«Локомотиву» будет непросто в Турции, — сказал Комбаров «СЭ». — В первую очередь это выездная игра, долгий перелет. В Турции хорошая атмосфера, отличное футбольное настроение. Нужно выходить и играть. Я бы не сказал, что в Турции тяжело играть психологически. Мы профессионалы, не первый день играем в футбол. Это, наоборот, будет подстегивать. Ребята почувствуют, что такое большой футбол. Все соскучились по этому! Не буду давать никаких прогнозов, будем болеть за наши команды в еврокубках».
Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет в четверг, 4 ноября, в Стамбуле. Начало — в 20.45 (мск).
«Локомотив» с 1 очком занимает четвертое, последнее место в группе E Лиги Европы, «Галатасарай» (7 очков) — на первой строчке.
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