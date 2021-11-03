Патсон Дака поделился ожиданиями от матча «Лестера» со «Спартаком»
Нападающий «Лестера» Патсон Дака рассказал, что думает о предстоящем матче команды со «Спартаком» в Лиге Европы.
«Будем играть дома, мы не можем разочаровать своих фанатов. У них большие ожидания от нашей игры. Мы приложим все усилия, чтобы выиграть. Для нас важна каждая игра, мы не хотим быть просто участниками, хотим быть победителями», — цитирует форварда Twitter команды.
«Лестер» занимает 3-е место в группе С, набрав 4 очка. «Спартак» с 3 очками располагается на четвертой строчке.
Игра пройдет 4 ноября в Великобритании. Начало — в 23.00 (мск).
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