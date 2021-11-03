Дмитрий Комбаров: «Спартак» дома забил «Лестеру» три мяча, почему на выезде не сможет?»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги Европы против «Лестера».
«Будет тяжелый матч. «Спартак» находится не в самом лучшем психологическом состоянии после ничьей с «Ростовом». Плюс уровень английского чемпионата тоже скажется. Еще скажется то, что команда играет на выезде — долгий перелет, адаптация. В этой игре «Лестер» фаворит», — сказал Комбаров «СЭ».
Футболист рассказал, за счет чего «Спартак» может победить «Лестер».
«Спартак» дома хорошо начал встречу. Играл агрессивно, почти ничего не дал создать у своих ворот. Главное — огородить свои ворота от угроз и пробовать делать выпады на контратаках. «Спартак» показал, что может забивать «Лестеру». Может быть, на контратаке что-то получится. Дома красно-белые три забили, почему на выезде не смогут? Может быть, не три гола, но один вполне реально», — добавил Комбаров.
Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет в четверг, 4 ноября, в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.
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