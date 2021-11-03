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Дмитрий Комбаров: «Спартак» дома забил «Лестеру» три мяча, почему на выезде не сможет?»

17:09
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги Европы против «Лестера».

«Будет тяжелый матч. «Спартак» находится не в самом лучшем психологическом состоянии после ничьей с «Ростовом». Плюс уровень английского чемпионата тоже скажется. Еще скажется то, что команда играет на выезде — долгий перелет, адаптация. В этой игре «Лестер» фаворит», — сказал Комбаров «СЭ».

Футболист рассказал, за счет чего «Спартак» может победить «Лестер».

«Спартак» дома хорошо начал встречу. Играл агрессивно, почти ничего не дал создать у своих ворот. Главное — огородить свои ворота от угроз и пробовать делать выпады на контратаках. «Спартак» показал, что может забивать «Лестеру». Может быть, на контратаке что-то получится. Дома красно-белые три забили, почему на выезде не смогут? Может быть, не три гола, но один вполне реально», — добавил Комбаров.

Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет в четверг, 4 ноября, в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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