Диаби, Хорта, Слимани и Бенрама претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. За почетное звание поборются Саид Бенрама («Вест Хэм»), Ислам Слимани («Лион»), Рикарду Орта («Брага») и Мусса Диаби («Байер»).

В 4-м туре группового турнира «Вест Хэм» сыграл вничью с «Генком» (2:2) благодаря двум голам Бенрама, «Лион» разгромил «Спарту» (3:0) при непосредственном участии Слимани, оформившего дубль, Орта сделал три голевые передачи в матче с «Лудогорцем» (4:2), а Диаби забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи во встрече с Бетисом" (4:0).

Who gets your vote? ?



?? Sa?d Benrahma

?? Islam Slimani

?? Ricardo Horta

?? Moussa Diaby@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 4, 2021

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.