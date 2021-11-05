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Диаби, Хорта, Слимани и Бенрама претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

03:08
Мусса Диаби. Фото Twitter
Мусса Диаби. Фото Twitter
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Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. За почетное звание поборются Саид Бенрама («Вест Хэм»), Ислам Слимани («Лион»), Рикарду Орта («Брага») и Мусса Диаби («Байер»).

В 4-м туре группового турнира «Вест Хэм» сыграл вничью с «Генком» (2:2) благодаря двум голам Бенрама, «Лион» разгромил «Спарту» (3:0) при непосредственном участии Слимани, оформившего дубль, Орта сделал три голевые передачи в матче с «Лудогорцем» (4:2), а Диаби забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи во встрече с Бетисом" (4:0).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»