Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Гисдоль назвал неприемлемым поведение фанатов «Галатасарая»

03:14
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Маркс Гисдоль после ничьей с «Галатасараем» (1:1) в Лиге Европы нахвал неприемлемым поведение турецких болельщиков. В добавленное время между игроками команд возникла небольшая потасовка, вызванная тем, что фанаты стали бросать в футболистов посторонние предметы.

«Я всегда приветствую проявление эмоций в футболе, но они должны контролироваться, в том числе и зрителями. Я не буду оригинальным, если скажу, что такое поведение — бросание посторонних предметов в игроков — недопустимо. Говорю не только от своего имени, это бы сказал тренер любой команды. Я только за, когда вижу такую фантастическую атмосферу, когда болельщики подбадривают своих футболистов и гонят вперед, но такое поведение, повторюсь, неприемлемо ни для кого», — цитирует ТАСС Гисдоля.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.

Галатасарай — Локомотив

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12847523

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Сенатор Пушков оценил недовольство Молдавии контрактом с «Газпромом»
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»