Гисдоль назвал неприемлемым поведение фанатов «Галатасарая»

Главный тренер «Локомотива» Маркс Гисдоль после ничьей с «Галатасараем» (1:1) в Лиге Европы нахвал неприемлемым поведение турецких болельщиков. В добавленное время между игроками команд возникла небольшая потасовка, вызванная тем, что фанаты стали бросать в футболистов посторонние предметы.

«Я всегда приветствую проявление эмоций в футболе, но они должны контролироваться, в том числе и зрителями. Я не буду оригинальным, если скажу, что такое поведение — бросание посторонних предметов в игроков — недопустимо. Говорю не только от своего имени, это бы сказал тренер любой команды. Я только за, когда вижу такую фантастическую атмосферу, когда болельщики подбадривают своих футболистов и гонят вперед, но такое поведение, повторюсь, неприемлемо ни для кого», — цитирует ТАСС Гисдоля.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.