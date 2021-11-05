Три команды вышли в плей-офф Лиги Европы
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В четверг, 4 ноября, состоялись заключительные матчи 4-го тура группового турнира Лиги Европы.
«Лион» одержал четвертую победу в четырех встречах и занял первое место в группе А, гарантировав выход в 1/8 финала. «Вест Хэм» потерял очки, но, как и франкфуртский «Айнтрахт», обеспечил себе выход в плей-офф.
Напомним, что победители групп сразу выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие второе место — в 1/16 финала.
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