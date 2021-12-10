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Болельщиков «Спартака» спустя 2,5 часа после матча выпустили с территории стадиона «Легии»

01:41

«Спартак» на выезде переиграл «Легию» (1:0) в 6-м туре Лиги Европы. Болельщиков красно-белых с задержкой более двух часов выпустили с территории стадиона.

«Кажется, все. Всех отпустили. Теперь можно и отмечать. Гуляй, Варшава! Гуляй, Москва!», — написал Telegram-канал «Выездные заметки».

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»