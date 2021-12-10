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«Сделали все, что могли». Гисдоль — о поражении от «Марселя»

01:44
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после поражения от «Марселя» (0:1) в 6-м туре Лиги Европы отметил, что команда не рада такому результату.

— Конечно, ни я, ни команда этому результату не рады, но надо помнить, каким стартовым составом мы вышли на поле, — сказал Гисдоль на пресс-конференции. — После игры я сказал ребятам, что они хорошо отработали на поле, сделали все, что могли. Но «Марсель» был сегодня лучше нас.

— «Марсель» был самой сильной командой в группе?

— Это очень сложный вопрос. Со всеми тремя соперниками были непростые матчи, хотя и было шансы набрать очки. Когда я возглавил «Локо», мне говорили, что группа соответствует уровню Лиги чемпионов. Я понимал, что пройти в следующий раунд будет непросто. Уровень «Марселя» можно сравнить с «Лацио» и «Галатасараем».

Марсель — Локомотив

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»