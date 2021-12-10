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Главный тренер «Легии» — о поражении от «Спартака»: «Были близки к тому, чтобы добиться хорошего результата»

01:32
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Главный тренер «Легии» Марек Голебевски прокомментировал поражение команды в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (0:1).

«Мы были близки к тому, чтобы добиться хорошего результата, изо всех сил старались победить. Но не получилось. После гола «Спартак» сел в оборону, нам стало сложно. Я дал установку делать больше навесов и длинных передач, но это не сработало», — приводит слова Голебевски пресс-служба УЕФА.

«Легия» набрала шесть очков и заняла последнее место в группе С. Команда не сыграет весной в еврокубках.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033255--legia-vs-spartak-moskva/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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