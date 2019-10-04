Ари: «Спартак» захочет выиграть в Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Хетафе» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что нужно забыть эту игру, поскольку впереди очень важный матч со «Спартаком» в чемпионате, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.



— Я расстроен, — заявил Ари. — Почему? Не выиграли. Мы начинали матч с концентрацией, контролировали мяч, как говорил тренер на этой неделе. Но «Хетафе» нам забил. Второй тайм мы провели лучше. Только нельзя было пропускать еще, отыграться не получилось.



— Тренер сказал, что «Краснодару» не хватало плеймейкера. Согласны?



— Да, непонятно, что случилось на поле. Все футболисты виноваты. Нужно забыть эту игру, впереди «Спартак».



— Тренер также говорил, что вы не можете играть 2 раза в неделю, у вас ограничения. Берг устал, в Лиге Европы не получается хорошо выступать. Может, стоит сконцентрироваться на чемпионате России, а в Лиге Европы играть молодежью?



— Как все знают, когда я получал травмы, я проводил 3 матча в неделю, и каждый — по 90 минут. Сейчас надо быть аккуратным. Уже вторую игру в Лиге Европы я начинаю в запасе. После 45-ти минут я уже очень хочу на поле помочь команде, но, несмотря на мой гол, уже было поздно. Не буду говорить о футболистах, команде. Вы видели, что случилось, и это постоянно. В чемпионате матч со «Спартаком», все знают игру этой команды. И нам нужно показать другой футбол, тем более игра дома.



— Так, может, выбрать один турнир все же?



— Сейчас Лига Европы для нас складывается тяжело. Но нам нужна уверенность. Ближайший матч надо выиграть и идти дальше.



— Вы регулярно забиваете «Спартаку». Какие ожидания от матча?



— «Спартак» играл в последнее время не очень хорошо, и в Краснодаре он, конечно, захочет выиграть. Сейчас в команде поменяли тренера, и она попробует взять 3 очка здесь. Понятно, будет сложная игра. И, как я сказал, нужно показать другой футбол с первых минут, выигрывать всю борьбу. Мы поговорили сейчас об этом.



— Психологически команда успеет восстановиться?



— Да. В нашей команде хороший коллектив, хорошая атмосфера. Нужно только понять, как играть по-другоу. Я думаю, все будет хорошо.



— В первом тайме с «Хетафе» команда была медленной. Что тренер сказал в перерыве? Почему так сильно изменилась игра «Краснодара»?



— Так происходит не в первый раз. Мы разберем все моменты, поймем, что к ним привело. И посмотрим в воскресенье.

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