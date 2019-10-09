Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:1).

— На заседании обсуждались следующие нарушения: болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, был зажжен 1 файер. И.о. главного тренера красно-белых Сергей Кузнецов и тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покидали пределы технической зоны по ходу матча. Мусаев оштрафован на 30 тысяч рублей, Кузнецов — на 10 тысяч. Мусаев получил больший штраф в связи с тем, что уже далеко не первый раз нарушает пределы технической зоны, — пояснил Григорьянц. — Кроме того, «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей за использование фанатами клуба пиротехники.

Также Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 12-го тура чемпионата России «Рубин» — «Тамбов» (2:1).

— Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо по ходу матча покидал пределы технической зоны. Это первое подобное нарушение с его стороны, штраф — 10 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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