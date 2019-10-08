Сергей Петров заявил, что не обсуждал с Джикией последний матч «Краснодара» со «Спартаком»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Петров рассказал о подготовке национальной команды к отборочному матчу Евро-2020 с шотландцами. Также он отметил, что не обсуждал последний матч с защитником «Спартака» Георгием Джикией. «Краснодар» победил со счетом 2:1.

— Не обсуждали с Джикией последний матч? Тем более там было достаточно эмоциональных моментов.

— Да нет, по этому поводу я с ним не общался. Это же игровой момент, футбол. Обидно, что человек получил травму. Но в футболе такое бывает.

— То есть Джикию никто не трогает?

— Нет, конечно.

— Очень большая конкуренция на вашей позиции. Можно подвинуть Фернандеса из состава?

— Конкуренция никому не мешает, скорее наоборот. Это стимул для роста. Так что все нормально.

— Можете назвать слабые стороны шотландцев?

— Мы вчера посмотрели матч, разобрали. Думаю, мы будем отталкиваться не от слабых сторон шотландцев, а от наших сильных. А то, на какие позиции давить, мы оставим при себе. (Александр Рогулев)

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