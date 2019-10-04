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Дивеев и Магнуссон прошли обследование

18:33
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Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.

У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра. У Хердура Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

Решение об участии футболистов в матче 12-го тура чемпионата России с «Ростовом» будет принято в день игры. Встреча состоится 6 октября.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/diveev-i-magnusson-proshli-obsledovanie/

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