Дивеев и Магнуссон прошли обследование
18:33
Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра. У Хердура Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.
Решение об участии футболистов в матче 12-го тура чемпионата России с «Ростовом» будет принято в день игры. Встреча состоится 6 октября.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/diveev-i-magnusson-proshli-obsledovanie/
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур