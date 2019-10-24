«Мы полны решимости набрать первые очки». «Краснодар» — о матче с «Трабзонспором»
10:21
«Краснодар» опубликовал в своем официальном Twitter анонс выездного матча Лиги Европы против «Трабзонспора».
— Непростое сражение нас ждет сегодня в Трабзоне, но мы полны решимости набрать первые очки в Лиге Европы, — написал «Краснодар».
Матч «Трабзонспор» — «Краснодар» состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
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