«Краснодар» опубликовал в своем официальном Twitter анонс выездного матча Лиги Европы против «Трабзонспора».

— Непростое сражение нас ждет сегодня в Трабзоне, но мы полны решимости набрать первые очки в Лиге Европы, — написал «Краснодар».

Матч «Трабзонспор» — «Краснодар» состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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