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«Мы полны решимости набрать первые очки». «Краснодар» — о матче с «Трабзонспором»

10:21
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«Краснодар» опубликовал в своем официальном Twitter анонс выездного матча Лиги Европы против «Трабзонспора».

— Непростое сражение нас ждет сегодня в Трабзоне, но мы полны решимости набрать первые очки в Лиге Европы, — написал «Краснодар».

Матч «Трабзонспор» — «Краснодар» состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Трабзонспор — Краснодар

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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