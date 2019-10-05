Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА извинилась перед Гончаренко

Людмила Дюкова, жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова, на своей странице в Facebook извинилась перед главным тренером армейцев Виктором Гончаренко. Она раскритиковала его после поражения ЦСКА от «Эспаньола» (0:2) в матче группового турнира Лиги Европы.

— Хочу внести ясность по поводу сегодняшней ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ, — написала Дюкова. — Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды. Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата вчерашнего матча ЛЕ. Все мы живет люди, и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить.

Жена главного селекционера ЦСКА атаковала Гончаренко. Разве она права?!