Нападающий «Арсенала» Габриел Мартинелли был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает Twitter турнира.

В матче 2-го тура группового этапа «Арсенал» на своем поле разгромил бельгийский «Стандард» (4:0). Мартинелли в этой встречи отметился дублем.

Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы — форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли! ?



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