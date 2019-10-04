Форвард «Арсенала» Мартинелли — лучший игрок недели в Лиге Европы
16:46
Нападающий «Арсенала» Габриел Мартинелли был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает Twitter турнира.
В матче 2-го тура группового этапа «Арсенал» на своем поле разгромил бельгийский «Стандард» (4:0). Мартинелли в этой встречи отметился дублем.
Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы — форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 4, 2019
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур