Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Форвард «Арсенала» Мартинелли — лучший игрок недели в Лиге Европы

16:46
Теги:

Нападающий «Арсенала» Габриел Мартинелли был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает Twitter турнира.

В матче 2-го тура группового этапа «Арсенал» на своем поле разгромил бельгийский «Стандард» (4:0). Мартинелли в этой встречи отметился дублем.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир