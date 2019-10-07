Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян отметил, что успех его команды может стать прорывом в реалиях РПЛ.

— Оставить «Тамбов» в РПЛ — это революция! — цитирует официальный сайт «Тамбова» Григоряна. — Революция в российском футболе. Сегодняшние заработанные платы в большинстве клубов настолько раздуты, неадекватны и оторваны от реальности. И мы понимаем, что они устраивают многих руководителей по простой причине, чем выше бюджет, тем больше мутной воды. «Тамбову» добиться результата — значит совершить прорыв!

На самом деле заработанные платы в футбол не играют, я об этом постоянно говорю. Играют живые люди. Всему можно противостоять. Все в наших руках. Мы реально можем сделать революцию, но на данный момент есть одно большое обстоятельство, которые нам в этом мешает. Это отсутствие матчей на своем поле. Я почувствовал, что такое тамбовские болельщики на матчах против «Шинника» и «Ротора» весной. Там была колоссальная энергетика трибун, которая в одном матче воплотилась в победный гол на последних минутах, а в другом помогла команде выдержать сорок с лишним минут игры в меньшинстве против очень серьезного соперника.

Александр Григорян: «Оставить «Тамбов» в РПЛ — это революция!»



В интервью клубной пресс-службе главный тренер «Тамбова» подвел промежуточные итоги сезона и поделился своими мыслями о текущем положении дел в чемпионате для нашей команды.



?? https://t.co/ddrMXyMq1c pic.twitter.com/0mx6eyuMjM — ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 7, 2019

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