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«Сегодняшние зарплаты в большинстве клубов неадекватны и оторваны от реальности». Григорян — о РПЛ

23:35
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Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян отметил, что успех его команды может стать прорывом в реалиях РПЛ.

— Оставить «Тамбов» в РПЛ — это революция! — цитирует официальный сайт «Тамбова» Григоряна. — Революция в российском футболе. Сегодняшние заработанные платы в большинстве клубов настолько раздуты, неадекватны и оторваны от реальности. И мы понимаем, что они устраивают многих руководителей по простой причине, чем выше бюджет, тем больше мутной воды. «Тамбову» добиться результата — значит совершить прорыв!

На самом деле заработанные платы в футбол не играют, я об этом постоянно говорю. Играют живые люди. Всему можно противостоять. Все в наших руках. Мы реально можем сделать революцию, но на данный момент есть одно большое обстоятельство, которые нам в этом мешает. Это отсутствие матчей на своем поле. Я почувствовал, что такое тамбовские болельщики на матчах против «Шинника» и «Ротора» весной. Там была колоссальная энергетика трибун, которая в одном матче воплотилась в победный гол на последних минутах, а в другом помогла команде выдержать сорок с лишним минут игры в меньшинстве против очень серьезного соперника.

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