Болельщик «Фейеноорда» сломал соседу нос в матче с «Порту»
14:58
Болельщик «Фейеноорда» сломал нос соседу в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Порту» (2:0). Инцидент произошел на 28-й минуте встречи. Получив травму, фанат голландцев продолжил активно поддерживать свою команду.
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Bon week-end dans la joie et la bonne humeur ?— Footissime (@FootissimeRMC) October 5, 2019
Profitez-en bien avec vos amis et vos ?tres chers ? pic.twitter.com/ceKjEbge4M
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...