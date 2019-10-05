Болельщик «Фейеноорда» сломал соседу нос в матче с «Порту»

Болельщик «Фейеноорда» сломал нос соседу в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Порту» (2:0). Инцидент произошел на 28-й минуте встречи. Получив травму, фанат голландцев продолжил активно поддерживать свою команду.

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