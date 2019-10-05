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Болельщик «Фейеноорда» сломал соседу нос в матче с «Порту»

14:58
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Болельщик «Фейеноорда» сломал нос соседу в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Порту» (2:0). Инцидент произошел на 28-й минуте встречи. Получив травму, фанат голландцев продолжил активно поддерживать свою команду.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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