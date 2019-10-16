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Маммана перенес операцию

14:51
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Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перенес операцию после травмы, полученной в Екатеринбурге в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала» (1:3). Ранее сообщалось, что в случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев.

По словам самого футболиста, операция прошла хорошо. О сроках восстановления игрок не сообщал.

— Спасибо всем за сообщения и поддержку, слава богу, все прошло хорошо, теперь будет сложно, но я попытаюсь сделать все, чтобы вернуться на 100%, Большое спасиб всем врачам за хорошую работу, — написал Маммана в своем Instagram.

23-летний аргентинец в этом сезоне провел два неполных матча в чемпионате России, а также отыграл 90 минут в кубковой встрече против «Енисея» (2:1).

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