Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» результат матча 4-го тура Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» (1:1).

«Я говорил еще до матча, что надо цепляться и брать очки. Как будто меня услышали и сделали максимум, что только возможно. Браво команде, что она выстояла. Мы понимаем, в каком состоянии мы находились до матча. На данном этапе это лучшее, что могло бы быть. Оборона сыграла замечательно. Селихов — герой матча. Мозес мог бы стать антигероем, если бы Александр пропустил. Любая команда из нашей группы может выйти. Осталось два матча. Если будем выкладываться, то у нас есть шансы», — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Спартак» после четырех туров в группе С Лиги Европы занимает последнее место. Следующий матч в еврокубках московская команда проведет дома с «Наполи» 24 ноября в 18:30 по московскому времени.