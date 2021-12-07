Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

20-летний полузащитник «Легии» продлил контракт с клубом перед матчем со «Спартаком»

17:10
Теги:

Полузащитник «Легии» Бартломей Цепеля продлил контракт с клубом. 20-летний хавбек заключил соглашение до 2024 года, сообщает сайт команды.

В этом сезоне он провел за команду два матча в чемпионате Польши.

Напомним, что 9 декабря «Легии» предстоит провести решающий матч группового этапа Лиги Европы против «Спартака».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Число пострадавших при стрельбе в московском МФЦ выросло до четырех
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»