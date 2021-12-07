20-летний полузащитник «Легии» продлил контракт с клубом перед матчем со «Спартаком»

Полузащитник «Легии» Бартломей Цепеля продлил контракт с клубом. 20-летний хавбек заключил соглашение до 2024 года, сообщает сайт команды.

Bart?omiej Ciepiela podpisa? z Legi? Warszawa nowy kontrakt obowi?zuj?cy do 30 czerwca 2024 roku ?? — Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) December 7, 2021

В этом сезоне он провел за команду два матча в чемпионате Польши.

Напомним, что 9 декабря «Легии» предстоит провести решающий матч группового этапа Лиги Европы против «Спартака».