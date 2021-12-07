20-летний полузащитник «Легии» продлил контракт с клубом перед матчем со «Спартаком»
17:10
Полузащитник «Легии» Бартломей Цепеля продлил контракт с клубом. 20-летний хавбек заключил соглашение до 2024 года, сообщает сайт команды.
В этом сезоне он провел за команду два матча в чемпионате Польши.
Напомним, что 9 декабря «Легии» предстоит провести решающий матч группового этапа Лиги Европы против «Спартака».
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