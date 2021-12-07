Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Легии» в групповом турнире Лиги Европы.

«Я всегда говорил, что критерий, по которому определяется величество каждого клуба — выступление на европейской арене. Хотя и матчи в своей лиге тоже важны. Конечно, мне очень приятно видеть, что на групповом этапе у команды до последнего сохраняются шансы выйти в стадию плей-офф. Есть ощущение, что в Лиге Европы «Спартак» играет в другой футбол. У красно-белых в первую очередь проблема с защитой и полузащитой. Нет проблем с теми, кто может забивать и создавать моменты. Перед игрой встает вопрос, сыграют ли защитники на ноль. От них будет зависеть результат матча больше всего. «Легия» понимает, что от этого матча зависит их судьба в еврокубках. Они максимально подготовятся и покажут все, на что способны. Надеюсь, что красно-белые справятся с этой задачей. В идеале хотелось бы увидеть победу, чтобы выйти в 1/8», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в польской Варшаве, начало — в 20.45 мск.

«Спартак» занимает второе место с 7 очками в таблице группы С Лиги Европы. Первое место занимает «Лестер» (8 очков), третьим идет «Наполи» (6), четвертую позицию занимает «Легия» (6).