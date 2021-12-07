Фанатов «Рейнджерс» все же пустят на матч с «Лионом»

Фанаты «Рейнджерс» все же смогут посетить матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Лиона». Французский клуб проинформировал, что британские болельщики будут допущены на стадион, сообщает Sky Sports.

А ведь менее 24 часов назад во Франции объявили, что не допустят приезжих фанатов на арену. Однако теперь это решение было отменено.

Отметим, что еще неделю назад «Лион» открыл трибуну для английских болельщиков и выделил им 2200 билетов. Пока неизвестно, какое количество фанатов из Британии посетят игру и сколько из них уже отменили поездку.

Встреча «Лион» — «Рейнджерс» состоится в четверг, 9 декабря.