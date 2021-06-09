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Чемпион без побед и самая равная группа в истории. Как выйти в плей-офф Евро с третьего места

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Чемпион без побед и самая равная группа в истории»

№ 8456, от 09.06.2021

2016 год. Криштиану Роналду. Фото Александр Федоров, «СЭ»
2016 год. Криштиану Роналду. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Готовимся просчитывать расклады перед последним туром группового этапа предстоящего чемпионата Европы.

Формат турнира из 24 команд подразумевает появление еще одной таблицы — к шести группам добавляется рейтинг команд, занявших третьи места. Так было на прошлом Евро, а чуть раньше еще и на трех чемпионатах мира.

С какими показателями реально выйти из группы? Вспомним самые интересные расклады в таблице третьих мест тех турниров.

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Евро-2016

Португалия стала уникальным чемпионом, одержав за весь турнир только одну победу в основное время! Плей-офф — это отдельная история, а вот отсутствие побед в группе выглядит по-настоящему абсурдно. Более того, в таблице третьих мест португальцы опередили Албанию и Турцию только за счет лучшей разницы мячей. Турок сгубило крупное поражение от Испании (0:3), а албанцы получили такую же разницу после поражений в двух первых встречах.

ЧМ-1994

Последний чемпионат мира с 24 командами был сыгран в 1994-м году, и он же стал единственным, где применялась трехочковая система. Это, безусловно, повлияло на расклады в борьбе за выход в плей-офф. На турнире в США итальянцы дошли до финала, заняв третье место в группе.

Там вообще ситуация была уникальная: все четыре команды (соперниками Италии были Мексика, Ирландия и Норвегия) набрали по четыре очка, имея нулевую разницу мячей! Мексиканцы стали первыми, потому что забили больше всех (4:4), ирландцы при абсолютном равенстве всех показателей обошли итальянцев за счет победы в личной встрече в первом туре (1:0), а норвежцы раньше всех закончили турнир из-за низкой результативности (1:1).

Сборная России тогда также заняла третье место в группе. Сначала были поражения от Бразилии и Швеции, а в последнем матче наши обыграли Камерун (6:1). Три очка, разница мячей 7-6 — это давало шансы пролезть в плей-офф. На тот момент не закончили еще две группы, и были вполне реальные расклады, которые вывели бы сборную России в 1/8 финала. Например, нам нужна была победа Бельгии над Саудовской Аравией или победа аргентинцев над болгарами. Но выиграли в этих матчах аравийцы и болгары, а наши полетели домой.

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ЧМ-1990

На чемпионате мира в Италии за победу давали еще два очка, но даже при трехочковой системе расклад в таблице третьих мест не изменился бы. В плей-офф за счет лучшей разницы мячей вышли бы даже голландцы, которые все свои матчи в группе скатали вничью.

Очень обидно было вылетать австрийцам. С одной победой они до последнего претендовали на выход в плей-офф, но уругвайцы в самом конце вырвали победу в матче с корейцами, что позволило им обойти Австрию.

ЧМ-1986

А вот в Мексике трехочковая система изменила бы расклад, и в плей-офф вышла бы сборная Венгрии. Даже при разнице мячей «минус 7», которую ей обеспечила сборная СССР (6:0 в первом туре). Но в реальности 1986 года разница мячей и сгубила венгров — при равенстве очков их опередили уругвайцы и болгары. Венгрия отправилась домой и с тех пор больше на чемпионатах мира не появлялась.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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