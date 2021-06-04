Бельгия без Де Брейне не смогла победить Грецию. К чему готовиться России?

Команда Роберто Мартинеса провела контрольный матч перед Евро-2020 смешанным составом. И не убедила результатом.

Товарищеский матч

Бельгия — Греция — 1:1 (1:0)

Голы: Азар, 20 (1:0). Тзавеллас, 66 (1:1).

Бельгия: Миньоле (Селс, 90), Алдервейрелд (Тилеманс, 82), Боята, Денайер, Менье, Азар (Шадли, 75), Прат, Феррейра-Карраско (Троссар, 74), Дендонкер, Лукаку (Мертенс, 46), Доку (Батшуайи, 46).

Греция: Влаходимос, Пападопулос, Тзавеллас, Цимикас (Кутрис, 60), Яннулис, Бухалакис (Зека, 69), Андруцос (Салиакас, 80), Галанопулос (Сиопис, 70), Бакасетас (Манталос, 80), Павлидис (Пелкас, 60), Масурас.

Судья: Хеннесси (Ирландия).

3 июня. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».

Уже 12 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с нашей командой, но до сих пор неизвестно, будет ли готов к этому дню Кевин Де Брейне. На сегодня это главный вопрос. В финале Лиги чемпионов полузащитник «Манчестер Сити» получил два перелома лицевых костей и был заменен. Из заявки сборной Бельгии Де Брейне не исключен. Ясно, что почти наверняка весь турнир хавбек проведет в защитной маске. Но сыграет ли он с Россией?

Безусловно, для сборной Бельгии Де Брейне — ключевой игрок. Но в его отсутствии есть и плюс. Роберто Мартинес постоянно использует схему 3-4-2-1 — она была базовой и во время «бронзового» чемпионата мира в России, и по ходу отборочного турнира Евро-2020, остается ей и сейчас. В этой расстановке у Де Брейне понятная роль одной из «десяток» строго под нападающим (обычно под Лукаку). Но у бельгийцев нет равнозначного футболиста по таланту и данным, поэтому второй «десяткой» обычно становится вингер и играет шире. Так что у Бельгии часто возникает крен на один из флангов.

Без Де Брейне команда Мартинеса играет строго 3-4-3 и всеми силами растягивает оборону соперника. Не секрет, что сила бельгийцев именно во фланговой игре, ведь в их составе достаточно топ-вингеров — братья Азары, Мертенс, Шадли, Карраско, Троссар, Доку. Схема 3-4-3 еще и позволяет уместить в нее хотя бы трех вингеров.

Лишний раз это доказала товарищеская игра с Грецией. Де Брейне, естественно, не было, а Бельгия выстроилась 3-4-3 с разноплановыми латералями: справа — номинальный защитник Менье, слева — атакующий хавбек Торган Азар. По краям от Лукаку сыграли Карраско и Доку (на Евро они наверняка будут запасными).

Греция играла в четыре защитника, но края постоянно растягивались. Особенно активен был левый фланг хозяев: там Карраско с Азаром-младшим устроили концерт в первом тайме и организовали гол. Правда, забитый мяч — следствие грубой ошибки греков при введении мяча из аута. Но Торган Азар сориентировался, перехватил мяч и побежал на чужие ворота. Стенка с Карраско — и 1:0.

Thorgan Hazard -> Yannick Carrasco -> Thorgan Hazard -> GOAL! 1-0 for Belgium ?? #BELGRE #DEVIlTIME pic.twitter.com/JBQcZO559N — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 3, 2021

Бельгийцы играли смешанным составом: помимо упомянутых Лукаку и Менье из твердых футболистов стартового состава были только Алдервейрелд и Денайер. В воротах — Миньоле (а не Куртуа), в опорной зоне — Дендонкер с Пратом (а не Витсель с Тилемансом). Поэтому нельзя делать прогнозы на игру Бельгии с Россией на основе этого матча.

Но отметим, что во втором тайме команда Мартинеса заметно сдала. Возможно, повлияли замены: в перерыве Лукаку заменил Батшуайи, а Доку — Мертенс. Расстановка не изменилась, хотя Мертенс обычно играет левее. Но правый фланг до перерыва у бельгийцев почти не работал, поэтому Мартинес решил освежить его форвардом «Наполи». Однако он запомнился только тем, что в концовке матча умышленно толкнул противника в неигровом моменте и чуть не разжег потасовку.

Греция все-таки сравняла счет. На заметку Станиславу Черчесову — со стандарта. Бельгийцы отвратительно подготовились к фланговой подаче со штрафного — позволили соперникам и в штангу пробить, и счет сравнять.

До конца матча Бельгия так и не вырвала победу. И не отступила от схемы. Даже когда защитника Алдервейрелда сменил хавбек Тилеманс на 82-й минуте, в центр просто опустился Дендонкер — Мартинес иногда переводит хавбека «Вулверхэмптона» туда, да и в клубе он не раз играл в обороне.

Уже в воскресенье бельгийцы сыграют против Хорватии, и к вице-чемпионам мира они наверняка готовят основной состав. А пока — ничья с Грецией.