Германия показала, как нужно вскрывать плотную защиту. А Португалии мешает эгоизм Роналду

Разбор самого пока результативного матча Евро-2020.

Обе команды не изменили схему и состав с первого тура, однако рисунок игры изменился. Если в матче с Венгрией Португалия действовала первый номером и доминировала весь матч, вскрывая низкий блок соперников, то во встрече с Германией вышла играть на контратаках, очень компактно и без высокого прессинга. Команда Йоахима Лева играла первым номером еще большее количество времени, чем в первом туре с Францией. Во второй половине матча португальцы владели мячом больше, но с игры моментов практически не создали. Как португальцы пропустили четыре мяча и каким образом все же могли вернуться в игру? Сейчас разберем.

Португальские тиски сжали сами себя

С первых минут было видно, как узко располагается команда Фернанду Сантуша при позиционной обороне: крайние защитники Нелсон Семеду и Рафаэл Геррейру с флангов смещались в центр. Конечно, именно из центральной зоны перед штрафной создаются самые опасные моменты, но она уже и так была перегружена двумя опорными полузащитниками — Виллиамом Карвалью и Данилу. Но самое главное, что узкая позиция крайних защитников оставляла гектары пространства Робину Гозенсу и Йозуа Киммиху.

19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4.

Геррейру чаще всего успевал накрывать Киммиха, потому что игрока «Баварии» немцы в подавляющем большинстве случаев использовали как одного из основных разыгрывающих при владении мячом. Поэтому передачи чаще всего шли ему не на скорости. А вот реактивный Гозенс слева подчеркнул тренд на успешность подключений вингбеков: Дензел Дюмфрис уже дважды стал героем матча и в составе Нидерландов забил два мяча.

Странно, что в первом тайме португальцы попросту плюнули на опеку вингбека «Аталанты» — в матче первого тура с Францией именно Гозенс был главным источником остроты в передачах в составе сборной Германии. И хоть чемпионы мира тоже далеко не сразу определились, как им его сдерживать, в итоге Дидье Дешам признал уровень опасности и попросил Антуана Гризманна играть с Гозенсом персонально.

В начале первого тайма Бернарду Силва пытался отрабатывать за подключающимся вингбеком, но вскоре Гозенс остался без опекуна. Еще одной причиной той степени свободы, что он получил на фланге, стала атакующая тройка сборной Германии — Томас Мюллер, Серж Гнабри и Кай Хаверц, к которым поднимался и Илкай Гюндоган. Все они постоянно перемещались и пытались выманить защитников за собой, но те будто еще тверже приняли решение сужаться как можно сильнее. Иногда казалось, что Португалия обороняется по конспектам Швеции-2018-го, когда между игроками в одной линии оставалось минимальное пространство. Свобода Гозенса стала ключевой причиной поражения португальцев. Но не единственной.

Роналду — эгоист, но главный грех не на нем

19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4.

При позиционной обороне Португалия часто располагалась по схеме 4-5-1 — Криштиану Роналду выключен из игры и остается в районе центрального круга. Капитан сборной уже давно не вовлечен в систему позиционной защиты ни на клубном, ни на международном уровне. Итак, Роналду не возвращается — но что он предлагает в атаке? На рывки за спины защитникам 36-летний форвард уже не способен. А играть внутри штрафной Криштиану не намерен. «Почему? Он же так великолепен в игре на втором этаже и реализации моментов», — спросите вы.

А ответ прост: он слишком эгоцентричен. Это особенно ярко проявляется в «Ювентусе», где Роналду стал опускаться чуть ли не в центр поля, чтобы просто потрогать мяч, сделать подобие финта и отдать его ближнему партнеру. Он, как вампир, постоянно нуждается в одобрительном гуле болельщиков, поэтому старается чаще забирать мяч себе. В том числе поэтому он забрал себе исполнение штрафного удара во втором тайме, хотя Бруну Фернандеш просил хотя бы разыграть мяч с ним. Роналду был непреклонен. Тем более что это футбол сборных, а он — герой, принесший стране победы на Евро-2016 и в Лиге наций-2019.

19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4.

Вот эпизод во втором тайме, когда Португалия уже проигрывала 2:4. Роналду опустился в зону правого полузащитника и начал тащить мяч вперед. КПД Криштиану в этом матче не провальный, но он был бы намного полезнее в штрафной площади.

Тут мы переходим к главному тренеру сборной Португалии — Фернанду Сантушу. Имея таких футболистов, как Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Жоау Моутинью и Ренату Санчеш, он строит игру таким образом, что два опорника — Карвалью и Данилу — совершенно не нацелены на обостряющую игру в пас, а создавать что-то должны только Бруну и Бернарду. При более проработанном построении позиционных атак все опускания Роналду за мячом в центр поля будут попросту не нужны — следовательно, Криштиану сможет реализовать свой инстинкт убийцы в чужой штрафной и решить исход матча.

Германия решила свою главную проблему

Доминирование в матче с французами упиралось в одно большое препятствие — отсутствие постоянного источника создания моментов. В этой игре проблема была решена. Гозенс постоянно использовал свободное пространство, и ни Бернарду, ни Санчеш — никто так и не накрыл его.

19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4.

Киммих сыграл ключевую роль во всех голах. Именно он сделал навес на Гозенса при первом забитом мяче — автоголе Рубена Диаша. Именно игрок «Баварии» заполнил зону на дальней штанге после передачи Мюллера и отдавал на Хаверца — так случился автогол Геррейру.

19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4.

Во второй тайме Хаверц с Мюллером перегрузили правый фланг, а Киммих неожиданно оказался на позиции нападающего и отыгрался в «стенку» с Мюллером в комбинации перед третьим голом.

19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4.

И, наконец, именно Киммих отдал пас Гозенсу на четвертый гол. В этом эпизоде также примечательна игра Геррейру — сначала он даже не стал двигаться к сопернику, готовившему передачу на краю штрафной. Защитник просто перемещался ближе к воротам. И лишь в последний момент попытался сократить большое расстояние между ними. В этом эпизоде видна четкая установка — играть как можно уже.

Отсутствие прессинга со стороны Португалии привело к тому, что Германии нужно было постараться опустить линию защиты соперников. Этот трюк совершался с помощью подключения крайнего центрального защитника. Похожая ситуация была в матче Италия — Турция, где Джорджо Кьеллини пользовался отсутствием прессинга. Здесь роль центрального защитника, продвигающего мяч вперед, на себя взял Матиас Гинтер.

19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4.

За счет умного комбинирования немцам удавалось за 16 секунд опускать линию защиты оппонентов с такого уровня...

19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4.

...до такого.

19 июня. Мюнхен. Португалия — Германия — 2:4.

Германия успешно справилась с низко сидящим в обороне соперником за счет уязвимых флангов. Но могла не победить. Этот матч показал, какой дисбаланс в игру вносят стандартные положения. Первый гол Португалии был забит после неудачного углового немцев, а второй — после собственной подачи со штрафного. Опаснейший дальний удар Санчеша в штангу — после углового. Сложно вспомнить моменты, когда португальцы заходили в штрафную площадь соперника с игры, но при этом они могли при большем везении забить даже четыре мяча.