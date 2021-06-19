Немцы снова в деле, а одноклубник Алексея Миранчука перевернул ход матча.

Чемпионат Европы. Группа F

Португалия — Германия — 2:4 (1:2)

Голы: Криштиану Роналду, 15 (1:0). Рубен Диаш, 35 — в свои ворота (1:1). Рафаэл Геррейру, 39 — в свои ворота (1:2). Хаверц, 51 (1:3). Гозенс, 60 (1:4). Диогу Жота, 67 (2:4).

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Ренату Санчеш, 46), Данилу Перрейра, Виллиам Карвалью (Рафа Силва, 58), Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 64), Диогу Жота (Андре Силва, 83), Криштиану Роналду.

Германия: Нойер, Рюдигер, Хуммельс (Эмре Джан, 62), Гюнтер, Киммих, Кроос, Гюндоган (Зюле, 73), Мюллер, Хаверц (Горецка, 73), Гозенс (Хальстенберг, 62), Гнабри (Сане, 87).

Предупреждения: Хаверц, 66. Гюнтер, 77.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все — Англия).

ВАР: Аттуэлл (Англия). Мартинес Мунуэра, Приэто Лопес де Сераин, Эрнандес-Эрнандес (все — Испания).

19 июня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Португалия, пусть и промучилась в первом туре 83 минуты с Венгрией, но в итоге одержала крупную победу — 3:0. Ценность которой увеличилась, когда соперник в хорошем стиле сделал ничью с Францией.

А вот немцы подходили ко встрече совсем с другим настроением. Мало того, что проиграли чемпионам мира, так еще и игру показали невнятную. Проявились все проблемы, о которых говорилось перед игрой. Тони Кроос и Илкай Гюндоган — воры авторитетные, играют в «Реале» и «Манчестер Сити»: видят поле, держат мяч, раздают передачи. Но оба уже не мальчики и предпочитают действовать в одном — не слишком высоком — темпе.

Особенно мощная критика после встречи с Францией обрушилась на Крооса. Многие в Германии мечтают видеть в центре поля Леона Горецку и Йозуа Киммиха, но первый только-только восстановился, а второму приходится «затыкать дыру» справа в защите. Лукас Клостерманн травмирован, а капитана молодежной сборной Боте Баку главный тренер Йоахим Лев даже не взял на турнир. И теперь после 15 лет во главе сборной рисковал покинуть ее на минорной ноте — после Евро бундестим возглавит Ханси Флик.

Проигрывать Португалии было никак нельзя. А барьер сложный — после чемпионов мира немцев ждали чемпионы Европы. Впрочем, тренерский штаб все равно не стал дергаться — на поле вышел тот же состав.

Без изменений обошелся и Фернанду Сантуш. Ему, правда, после победы куда проще определиться. А наводить ужас на защиту Германии были призваны все те же — Бруну Фернандеш («МЮ»), Бернарду Силва («Ман Сити»), Диогу Жота («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Ювентус»). Звездный квартет.

Первые 14 минут Германия играла восхитительно — мяла и плющила Португалию, как хотела. Руй Патрисиу крутился в воротах, как заведенный, моменты шли один за другим. Робин Гозенс даже забил, но арбитр отменил гол одноклубника Алексея Миранчука из-за крошечного офсайда.

А потом Португалия провела первую контратаку. И забила. Бернарду Силва, Диогу Жота и Роналду все сделали образцово-показательно, оставив оборону в дураках. Криштиану обновил свой рекорд чемпионатов Европы, забив 12-й гол. Возможно, самый легкий из всех- в пустые ворота с семи метров. 1:0.

Следующие двадцать минут ушли на размышления о том, что время Лева и этой сборной Германии ушло. Но не спешите хоронить. О характере немцев неслучайно слагают легенды.

Они завелись в концовке тайма и за четыре минуты перевернули игру. Бундестим так навалилась на ворота, что португальцы не выдержали.

19 июня. Португалия — Германия — 2:4. Криштиану Роналду после матча. Фото Reuters

Оба гола пришли с левого фланга немцев, где разошелся Гозенс. Подопечные Лева нащупали там слабость и продолжили давить на больную мозоль португальцев после перерыва.

Во втором тайме Гозенс сначала сам отпасовал Каю Хаверцу, а потом замкнул головой прострел Киммиха — 4:1. Он, к слову, и в «Аталанте» сверхопасен — 12 забитых мячей и 8 результативных передач за сезон.

Португальцы, правда, от крупного поражения ушли — передачу отдал Роналду. Но и только. Забитый мяч позволил команде Фернанду Сантуша остаться на второй строчке перед последним туром. Но там Германии играть с Венгрией, а Португалии — с Францией.