Футбол
Евро-2020
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Команды Новости
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Страшно непонятная сетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Показываем на примерах

Сегодня, 15:00
Cетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Фото Rob Pinney, Getty Images Cетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Фото AFP Сетка плей-офф чемпионата Европы.
Cетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Фото Rob Pinney, Getty Images
Теги:
Каждый матч в группе может поменять почти весь расклад.
16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Россияне одержали победу в&nbsp;матче чемпионата Европы.Поражение — почти приговор. Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?

В плей-офф чемпионата Европы выходят 16 из 24 команд — к двум первым из каждой группы добавляются четыре лучшие из числа занявших третьи места.

Неопределенность с этим топ-4 сборных делает наполовину неоформленной и сетку 1/8 финала: в половине пар пока неизвестно, из какой группы в ней будет один из соперников.

Первый раунд плей-офф:
1А — 2С
2А — 2В
1В — 3А/D/Е/F
1C — 3D/E/F
1F — 3А/В/С
2D — 2E
1E — 3А/В/С/D
1D — 2F

Вторая команда в четырех парах определится после того, как станут известны все топ-4 третьих мест. Например, если в их число попадут сборные из групп А, В, С и D, то между собой сыграют 1В — 3А, 1С — 3D, 1Е — 3В, 1F — 3С.

Всего таких разных вариантов 15.

Сетка плей-офф чемпионата Европы.
Сетка плей-офф чемпионата Европы.
Артем Дзюба и&nbsp;команда.Болеем за ничьи Швейцарии и Хорватии, надеемся на провал Испании. Какие результаты нужны России, чтобы попасть в плей-офф с третьего места?

В материале мы изучили, из каких групп команды с третьих мест, скорее всего, выйдут в плей-офф. Вариантов пока множество — особенно в случае сенсаций.

Предположим наиболее очевидные расклады, чтобы показать пример потенциальной сетки. Допустим (и не хотелось бы допускать плей-офф без России):

1. Группа А — Швейцария не побеждает Турцию, Италия не проигрывает Уэльсу

2. Группа В — Бельгия побеждает Финляндию, а второе место занимает либо Россия (в случае ничьи или победы), либо Дания (при поражении наших)

3. Группа С — Украина и Австрия играют вничью

4. Группа D — Хорватия побеждает Шотландию, а Англия — Чехию

5. Группа Е — Испания побеждает Словакию, а Польша — Швецию

6. Группа F — Франция обыгрывает Португалию, а Германия — Венгрию

Тогда в плей-офф выходят третьи сборные из групп С, D, E и F (Россия с третьего места не попадет в топ-4) и 1/8 финала выглядит так:

1А (Италия) — 2С (Украина)
2А (Уэльс) — 2В (Дания/Россия)
1В (Бельгия) — 3F (Португалия)
1C (Нидерланды) — 3E (Швеция)
1F (Франция) — 3С (Австрия)
2D (Чехия) — 2E (Польша)
1E (Испания) — 3D (Хорватия)
1D (Англия) — 2F (Германия)

При этом стоит понимать, что малейшее изменение в раскладах полностью поменяет первый раунд плей-офф.

Если хорваты сыграют вничью с Шотландией, а Швейцария победит Турцию, то 1/8 финала будет выглядеть так:

1А (Италия) — 2С (Украина)
2А (Уэльс) — 2В (Дания/Россия)
1В (Бельгия) — 3Е (Швеция)
1C (Нидерланды) — 3F (Португалия)
1F (Франция) — 3А (Швейцария)
2D (Чехия) — 2E (Польша)
1E (Испания) — 3С (Австрия)
1D (Англия) — 2F (Германия)

А что дальше? Рассмотрим сетку четвертьфиналов и полуфиналов на примере первых раскладов. В 1/4 финала сыграют:

1А (Италия)/2С (Украина) — 1В (Бельгия)/3F (Португалия)
2А (Уэльс)/2В (Дания/Россия) — 1C (Нидерланды)/3E (Швеция)
1F (Франция)/3С (Австрия) — 2D (Чехия)/2E (Польша)
1E (Испания)/3D (Хорватия) — 1D (Англия)/2F (Германия)

А в полуфиналах сыграют между собой победители первой и третьей пар, указанных выше, и второй и четвертой. Но, повторимся, любая сенсация может полностью поменять расклад — от почти каждого матча в группе зависит не только одна пара плей-офф, а вся сетка полностью.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 45409
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020: расписание матчей 20 июня
Швейцария — Турция: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
«Жалко, если он завершит карьеру, ветеран уже». Главный бомбардир Евро-2020 установил рекорд — и это не Роналду
«В Дании все решит то, как будем бежать и бороться. Индивидуально соперники намного сильнее». Большое интервью Юрия Семина

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи