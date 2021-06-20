Страшно непонятная сетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Показываем на примерах

Каждый матч в группе может поменять почти весь расклад.

В плей-офф чемпионата Европы выходят 16 из 24 команд — к двум первым из каждой группы добавляются четыре лучшие из числа занявших третьи места.

Неопределенность с этим топ-4 сборных делает наполовину неоформленной и сетку 1/8 финала: в половине пар пока неизвестно, из какой группы в ней будет один из соперников.

Первый раунд плей-офф:

1А — 2С

2А — 2В

1В — 3А/D/Е/F

1C — 3D/E/F

1F — 3А/В/С

2D — 2E

1E — 3А/В/С/D

1D — 2F

Вторая команда в четырех парах определится после того, как станут известны все топ-4 третьих мест. Например, если в их число попадут сборные из групп А, В, С и D, то между собой сыграют 1В — 3А, 1С — 3D, 1Е — 3В, 1F — 3С.

Всего таких разных вариантов 15.

Сетка плей-офф чемпионата Европы.

В материале мы изучили, из каких групп команды с третьих мест, скорее всего, выйдут в плей-офф. Вариантов пока множество — особенно в случае сенсаций.

Предположим наиболее очевидные расклады, чтобы показать пример потенциальной сетки. Допустим (и не хотелось бы допускать плей-офф без России):

1. Группа А — Швейцария не побеждает Турцию, Италия не проигрывает Уэльсу

2. Группа В — Бельгия побеждает Финляндию, а второе место занимает либо Россия (в случае ничьи или победы), либо Дания (при поражении наших)

3. Группа С — Украина и Австрия играют вничью

4. Группа D — Хорватия побеждает Шотландию, а Англия — Чехию

5. Группа Е — Испания побеждает Словакию, а Польша — Швецию

6. Группа F — Франция обыгрывает Португалию, а Германия — Венгрию

Тогда в плей-офф выходят третьи сборные из групп С, D, E и F (Россия с третьего места не попадет в топ-4) и 1/8 финала выглядит так:

1А (Италия) — 2С (Украина)

2А (Уэльс) — 2В (Дания/Россия)

1В (Бельгия) — 3F (Португалия)

1C (Нидерланды) — 3E (Швеция)

1F (Франция) — 3С (Австрия)

2D (Чехия) — 2E (Польша)

1E (Испания) — 3D (Хорватия)

1D (Англия) — 2F (Германия)

При этом стоит понимать, что малейшее изменение в раскладах полностью поменяет первый раунд плей-офф.

Если хорваты сыграют вничью с Шотландией, а Швейцария победит Турцию, то 1/8 финала будет выглядеть так:

1А (Италия) — 2С (Украина)

2А (Уэльс) — 2В (Дания/Россия)

1В (Бельгия) — 3Е (Швеция)

1C (Нидерланды) — 3F (Португалия)

1F (Франция) — 3А (Швейцария)

2D (Чехия) — 2E (Польша)

1E (Испания) — 3С (Австрия)

1D (Англия) — 2F (Германия)

А что дальше? Рассмотрим сетку четвертьфиналов и полуфиналов на примере первых раскладов. В 1/4 финала сыграют:

1А (Италия)/2С (Украина) — 1В (Бельгия)/3F (Португалия)

2А (Уэльс)/2В (Дания/Россия) — 1C (Нидерланды)/3E (Швеция)

1F (Франция)/3С (Австрия) — 2D (Чехия)/2E (Польша)

1E (Испания)/3D (Хорватия) — 1D (Англия)/2F (Германия)

А в полуфиналах сыграют между собой победители первой и третьей пар, указанных выше, и второй и четвертой. Но, повторимся, любая сенсация может полностью поменять расклад — от почти каждого матча в группе зависит не только одна пара плей-офф, а вся сетка полностью.